APIRO Si aggiorna l'elenco dei contagiati dal Coronavirus in provincia di Macerata. Tra i casi quello di un 52enne di Apiro che lavora a Serra San Quirico e che è stato ricoverato all'ospedale regionale di Torrette, non in gravi condizioni. In isolamento i familiari e il medico curante. Rimane alta l'allerta a Porto Recanati, la città del paziente-due della provincia, un imprenditore del settore moda.

Il sindaco

«Ad oggi ufficialmente abbiamo soltanto un caso accertato e la famiglia in quarantena- dichiara apertamente il sindaco Roberto Mozzicafreddo -. Non ho ricevuto altre comunicazioni da parte dell'Asur su ulteriori cittadini contagiati. Tra l'altro, e cosa non da poco, c'è il rispetto della privacy quindi tante informazioni non vengono fornite nemmeno a noi amministratori. Stanno adottando le misure di precauzione anche un gruppo di giovani che precedentemente avevano avuto contatti con un familiare del contagiato ma di questi alcuni non sono nemmeno residenti a Porto Recanati. Per loro l'istituto di igiene ha chiesto di rimanere a casa e comunicare eventuali stati di malessere. Capisco bene lo stato di allerta dei miei concittadini ai quali voglio ribadire la necessità di rispettare alla lettera le disposizioni del Ministero che ho provveduto a diffondere anche in molte attività commerciali con cartelli consegnati dalla protezione civile comunale. E' una situazione di emergenza ma evitiamo di farla diventare una psicosi. Chi ha avuto modo di avere relazioni o di andare recentemente nelle zone rosse è pregato di comunicarlo» conclude Mozzicafreddo.

Emanuela Addario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

