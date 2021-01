«Aperti 2 giorni? Non ha senso E dei ristori neanche l'ombra»

IL REPORTAGE

MACERATA Per qualcuno una boccata d'ossigeno. Per molti quasi una presa in giro. Il ritorno in zona gialla, seppur per soli due giorni, non ha scaldato troppo gli animi di baristi e ristoratori, le categorie per le quali la fine del mini-lockdown natalizio ha effettivamente portato in dote la possibilità di aprire al pubblico dalle 5 alle 18. In realtà, però, Macerata ha risposto in maniera sonnacchiosa. Con scuole e Università ancora in gran parte chiuse e anche gli uffici rientrati solo parzialmente a scaldare i motori, di gente in giro non è che se ne sia vista molta.

Le abitudini

Anche perché il cielo nuvoloso e il freddo pungente non stuzzicavano certo chi ne aveva possibilità. L'obbligo di abbassare la saracinesca alle 18 ha fatto cambiare anche le abitudini di consumo, con aperitivi che vengono anticipati nel cuore del pomeriggio. «Abbiamo 12 posti prenotati per aperitivi a partire dalle 16 dice Roberto Andreoli del bar Mercurio, uno dei ritrovi classici della socialità maceratese ma in generale c'è poco movimento e soprattutto per noi tanta incertezza non sapendo come cambieranno le leggi nei prossimi giorni. E di ristori non ne vediamo da metà novembre. Siamo stati chiusi durante le vacanze, ora abbiamo deciso di riaprire e organizzarci con l'asporto, ma forse non riusciremo nemmeno a coprire le spese. Difficile chiamarla ripartenza questa».

I dubbi

È l'incertezza sul futuro a medio-lungo termine che fa paura a molti. «Tra deroghe e leggi cambiate continuamente molti hanno fatto come volevano rincara la dose Giuliano Carciofì dello storico Caffè Corso , alcuni locali hanno approfittato della possibilità di fare asporto per trasgredire le regole e così non va bene. In questi giorni poi molti uffici sono ancora chiusi per smaltire ferie accumulate per cui c'è davvero poco lavoro per noi. Se si torna in zona arancione o rossa non so dove andremo a finire, addirittura i fornitori non hanno tutti i prodotti che chiediamo». «Questi continui cambi tra una zona e l'altra stanno disorientando sia noi che i clienti aggiunge Andrea Alessandrini, proprietario del Caffè del Viale, in viale Don Bosco noi siamo rimasti chiusi per 10 giorni durante le festività, abbiamo riaperto oggi e un minimo di gente è passata. Ma ormai da troppo tempo lavoriamo al 20-30% delle nostre possibilità abituali, visto che poca gente si muove e molti uffici sono chiusi. Così è difficile anche solo coprire le spese, anche perché non ci è arrivato un euro dei tanti sbandierati ristori. È più la spesa che l'impresa».

La decisione

C'è chi addirittura chi neanche oggi, pur avendone la possibilità, ha riaperto i battenti. «Ci eravamo organizzati con l'asporto per pranzi e cene a Natale e Capodanno e devo dire che erano andati molto bene spiega Andrea Ciccioli, titolare del ristorante La volpe e l'uva ma abbiamo deciso di non riaprire per niente in questa situazione, con solo due giorni di zona gialla. Non avrebbe avuto senso». In questa valle di lacrime, però, c'è anche chi sorride. Il ristobar Di Gusto ha colto la palla al balzo potenziando al massimo il lavoro su asporto e consegna a domicilio e i risultati sono arrivati. «Oggi abbiamo avuto un buonissimo afflusso al locale per pranzo e abbiamo già prenotazioni per oggi, ma continuiamo a ricevere molte richieste per il delivery rimarca il titolare Marco Guzzini . Molti uffici fuori dal centro storico hanno usufruito di questa possibilità, che abbiamo notato sta diventando anche un po' un'abitudine».

La strategia

«Noi avevamo creduto in questo servizio sin da marzo - prosegue Guzzini -, effettuando consegne non solo a Macerata ma anche nei paesi limitrofi, e la risposta è stata ottima. Questa piccola finestra gialla è stata un'opportunità per riaprire al pubblico, ma durante le festività era andata alla grande con le consegne a domicilio. In alcuni giorni, in particolare quelli non di punta, abbiamo fatto più incassi del normale». A volte una crisi può essere un'opportunità. «Già dal primo lockdown avevamo rivisto i menù in questa ottica e potenziato il reparto delle consegne con sette persone dedicate e l'appoggio su diverse piattaforme web, ora il cliente si è abituato a questa modalità e sta continuando ad utilizzarla. Un imprenditore nel momento di difficoltà cerca una soluzione e noi pensiamo di averla trovata».

Marco Pagliariccio

