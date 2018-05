Aperitivi, oggi il gran finale La giunta contro i furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO MACERATA Gran finale, oggi per la Festa dell'Europa, organizzata dall'assessorato alle Politiche giovanili, Fondi e progetti europei, gestito da Federica Curzi, in collaborazione con la Pro Loco di Macerata. Nei tre giorni appena passati, sono state tante le iniziative messe in campo per celebrare l'Europa, con convegni, seminari, incontri e, soprattutto, gli immancabili aperitivi europei, che vedono protagonisti 72 locali, ognuno dei quali propone degustazioni di specialitĆ di 25 paesi Ue. In azione Unimc e SferisterioAd arricchire...