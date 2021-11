«Ancora troppa incertezza le vacanze sono a rischio Già le prime cancellazioni»

IL TURISMO

MACERATA Natale con i tuoi, al tempo del Coronavirus, coincide con la scarsa voglia di recarsi fuori città, per lo meno nel Maceratese. La situazione di incertezza rispetto all'andamento dell'epidemia non aiuta chi fa del turismo la propria professione. Al virus si sommano i problemi relativi alla ricostruzione post sisma del 2016 ancora in via di risoluzione.

L'opinione

«Mi affido alla scienza e sono vaccinato - afferma Simone Iualè, titolare dell'Hotel ristorante La Rosa dei Venti di Monte San Giusto e presidente dell'associazione Albergatori maceratesi -, ma ci sono situazioni che mi fanno pensare che la luce in fondo al tunnel sia molto lontana. Per il momento posso registrare già alcune cancellazioni e c'è il timore che altre se ne aggiungano in vista dell'ultimo dell'anno».

Lo stop

Per Iualé, eventuali altre chiusure porteranno al definitivo collasso del settore: «Voglio rimanere ottimista ma il momento non è buono - dice -, solo considerando la mia struttura abbiamo ricevuto già quattro disdette, due relative al Natale, una per un pernotto dal 9 al 12 dicembre e un'altra per il ponte dell'Immacolata. Si tratta di turisti provenienti dal Nord Italia e dal Lazio». Le notizie trapelate creano infatti un clima di instabilità sul comparto turistico: «Ci troviamo di fronte a uno stato di emergenza che però non trova riscontro nelle tasse da pagare che sono di uguale entità rispetto al periodo precedente al Covid - sostiene -, tra gas e luce abbiamo dovuto far fronte a un aumento mensile generalizzato delle bollette, un'impennata difficilmente ancora sostenibile». Il presidente dell'associazione Albergatori maceratesi cerca, tuttavia, di non abbattersi: «Le nostre attività andrebbero chiuse ma andiamo avanti nella speranza che arrivino momenti migliori - conclude -, quello che noto è il perdurare della confusione nello stabilire le disposizioni anticontagio, incongruenze che mi fanno dubitare sullo stato attuale di questa crisi».

Le difficoltà

Le difficoltà dovute al Coronavirus si sommano a quelle causate dal terremoto del Centro Italia all'Agriturismo Floriani di Macerata: «Purtroppo non c'è molto entusiasmo nell'attendere questo Natale - ammette la titolare Carla Compagnoni Floriani -, attualmente è tutto fermo e abbiamo registrato una sola prenotazione». L'agriturismo, difatti, in questo periodo è notoriamente frequentato da turisti provenienti da Austria e Germania, attualmente alle prese con rigide restrizioni rispetto agli spostamenti: «Di solito, tra la fine d'ottobre e l'inizio di novembre iniziamo a ricevere le prime prenotazioni delle persone provenienti da questi paesi, in particolare dagli austriaci che, come noto, sono in una situazione di difficoltà evidente rispetto al Coronavirus - ribadisce Floriani -, in più continuano le nostre difficoltà dovute alla ricostruzione».

La ricostruzione

Parte dell'azienda, infatti, è inutilizzabile a causa dei lavori in corso: «Si tratta di un luogo che ha avuto origine nel Cinquecento e non il reperimento delle materie prime per la riqualificazione è reso difficile dall'aumento dei prezzi». Fiducioso, nonostante tutto, è ancora Giuseppe Giustozzi, anima del Gruppo Giustozzi Hotel per banqueting e catering, che ha alcune strutture in prossimità del comune di Macerata: «La situazione è stabile ma le persone sono indecise - confida -, la gente chiama e chiede informazioni sul rispetto delle disposizioni antiCovid, ma per quanto ci riguarda non ci sono problemi di spazi o quant'altro. Si tratta di turisti italiani, per lo più locali, che vorrebbero passare da noi il capodanno. Sono comunque fiducioso che grazie all'impegno di tutti riusciremo a contenere questa epidemia».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA