Ancora disponibili borse lavoro a Macerata

MACERATA Grazie all'ultima finestra che rimarrà aperta fino al 31 agosto è ancora possibile presentare la domanda per le 10 borse lavoro over 30 rimanenti riservate a residenti nel comune di Macerata grazie alle misure legate alla Strategia Iti In-nova Macerata a valere sul Fondo sociale Europeo. Le borse lavoro sono riservate a giovani laureati che non abbiano compiuto 30 anni, disoccupati ai sensi del decreto legislativo 150/2015 e in possesso del patto di servizio personalizzato sottoscritto con il Centro per l'Impiego. Lo svolgimento della borsa di ricerca permette al giovane di sperimentare un'esperienza lavorativa, guidata da un progetto formativo innovativo e di acquisire competenze tecnico professionali pratiche finalizzate ad aumentarne le possibilità occupazionali. La borsa di ricerca avrà una durata di 9 mesi, prevede una indennità individuale di 800 euro lordi mensili che verrà liquidata al borsista dalla Regione Marche tramite l'Inps in soluzioni bimestrali. Gli interessati possono presentare le domande tramite Siform. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Macerata che può chiaramente essere liberamente consultato per avere maggiori dettagli sull'iniziativa..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA