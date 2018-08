CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se la nostalgia non è più quella di un tempo, secondo la felice definizione autobiografica di Simone Signoret, il libro dei Balelli, Macerata e la fotografia dei Balelli, Itinerario per immagini nel centro storico. 1898-1960, non rimanda a un ricordo nostalgico della Macerata che fu. Con rigore tecnico e senso estetico i fotografi propongono passaggi, momenti, figure e scene rilevanti della storia della città, della quale essi ne fanno primariamente parte, avendo ricostruito con le loro foto la sua memoria e, al medesimo tempo, il...