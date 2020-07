Anche per il settore delle ville di lusso il lockdown ha provocato diverse difficoltà a livello economico e organizzativo. Beatrice Teloni, dell'omonima Villa a Cesolo di San Severino ha spiegato che in questo 2020 anche la sua struttura ha subito una riconversione dovuta al lockdown e all'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Dopo lo stop dei primi mesi dell'estate però la stagione sembra aver ripreso il suo naturale corso e anche per settembre i numeri sono positivi e parlano di un incremento del turismo. «La stagione estiva era caratterizzata da un tutto esaurito prima dell'emergenza con il 95% della clientela straniera e con la presenza di moltissimi matrimoni nelle nostre strutture - spiega Teloni -. Abbiamo quindi deciso di riposizionare tutti al 2021. In questa estate invece stiamo accogliendo con grande gioia tantissimi italiani e anche per agosto abbiamo tutto esaurito. Per quanto riguarda settembre abbiamo moltissime prenotazioni e tra queste, con altrettanta gioia festeggeremo almeno un paio di matrimoni sia di italiani che di stranieri». L'emergenza Coronavirus ha costretto a scrivere una pagina nuova non solo a tanti turisti e vacanzieri ma anche a chi opera, da sempre, nel mondo dei viaggi. L'imprenditore del travel Sandro Teloni, dopo aver dato vita al progetto di incoming Home Like Villas, che ha messo in rete straordinarie ville, meravigliosi casali e fascinose dimore storiche di mezza Italia, isole comprese, ora ha deciso di puntare all'outgoing con una nuova attività, il tour operator www.toko4you.it, e con una innovativa quanto rivoluzionaria idea: far affiancare la clientela, gratuitamente, dai Consulenti viaggi e vacanze, veri e proprie personal travel assistant che si prendono cura e lavorano sui desideri dei viaggiatori, cercando di anticiparli, e che portano direttamente a casa propria il mondo delle vacanze con proposte e offerte uniche. I consulenti di Toko4You sono professionisti che si dedicano all'offerta di soggiorni costruendo una vacanza su misura arrivando fino a pianificare impegnative escursioni in capo al mondo.

