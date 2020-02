«Anche Luciano, Stefania e David saranno la nostra classe dirigente»

IL COLLOQUIO

MACERATA «Grazie alle forze politiche del centrosinistra che hanno scelto questo metodo democratico e trasparente. Una bella festa della democrazia quella che oggi abbiamo vissuto a Macerata, differente da ciò che sta facendo il centrodestra, che continua a zoppicare intorno a un tavolo». Sono le prime parole del candidato sindaco Narciso Ricotta.

«Grazie ai votanti che hanno dato dimostrazione di cittadinanza attiva e di democrazia - prosegue l'assessore uscente -. Grazie a chi si è messo a disposizione con spirito di sacrificio e con il proprio contributo di idee, che non andrà disperso, e grazie a tutti i volontari. Con i tre sfidanti è sempre stato un confronto costruito e propositivo, caratterizzato da una stima reciproca. Abbiamo un'idea di città comune, nelle nostre declinazioni soggettive, che trova una sintesi nella coalizione di centrosinistra ha continuato Ricotta -. Il candidato sindaco deve essere uno ma parleremo al plurale per offrire ai cittadini una classe dirigente di cui faranno parte Luciano, Stefania, David e tanti altri amici. Una classe dirigente competente, capace e con un valore aggiunto. Sapremo vincere le elezioni di maggio perché siamo credibili e lo abbiamo dimostrato governando bene la città in questi anni ha concluso -. Grazie anche a Romano, il nostro sindaco. Da domani si inizia a lavorare per la città che si affiderà al centrosinistra per il prossimo governo».

