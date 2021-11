Alle Terme Santa Lucia 250 le dosi giornaliere

TOLENTINO Richiami, terze dosi ma anche numerose prime dosi presso l'hub vaccinale istituito alle Terme Santa Lucia di Tolentino. Infatti prosegue il lavoro del personale medico, infermieristico e amministrativo della struttura tolentinate, messo a disposizione dall'Assm Spa in modo completamente gratuito e quindi non a carico della Sanità regionale, per somministrare il vaccino anti Covid-19 a tutti i cittadini che si sono prenotati attraverso l'App nazionale ed il sito internet delle Marche. Sono circa 250 le dosi giornaliere inoculate presso le Terme Santa Lucia ogni mercoledì e giovedì, e tra le tante persone che si recano presso la struttura di contrada Santa Lucia negli ultimi giorni ci sono stati circa 50 giovani, in gran parte appartenenti alla fascia di età tra i 20 e i 30 anni, che hanno deciso di sottoporsi al vaccino per la prima volta. Un importante scelta, attuata con grande senso di responsabilità verso se stessi, ma anche verso il prossimo, in un momento in cui la curva dei contagi sembra risalire. E in attesa di altre prenotazioni da parte di chi fino ad oggi ha valuto attendere per comprendere meglio ogni possibile aspetto legato alla vaccinazione anti Covid-19, resta valida l'opportunità per gli Under 18 di ottenere il vaccino senza fissare un appuntamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA