Alle ex Casermette agenti agli incroci e alle vie di transito

LA VIABILITÀ

MACERATA Dai 30 operatori di polizia locale iniziali agli attuali 6 coadiuvati dall'ufficiale di giornata. I risultati positivi riscontrati nel piano della circolazione nella zona delle ex Casermette che ospita il campus scolastico con gli istituti Alighieri e Mestica, ha fatto sì che nel giro di poche settimane l'impegno massiccio di vigili urbani diminuisse rientrando nei ranghi di servizi che vengono effettuati anche in prossimità di altre scuole. «Dopo la prima settimana abbiamo diminuito gradualmente la quantità di agenti sul posto sottolinea Danilo Doria -; ora presidiamo solo i principali incroci. Problemi non ci sono stati sin dal primo giorno di apertura delle nuove scuole e questo non solo per la nostra presenza ma anche per la sensibilità mostrata dalla cittadinanza che ha saputo subito adeguarsi alla nuova circolazione prevista nella zona. C'è grande attenzione all'incrocio via Roma - via Spalato, un cambio di circolazione che ha snellito di molto il traffico soprattutto di via Roma. Probabile che l'automobilista che deve transitare in quella zona negli orari di ingresso e uscita delle scuole abbia individuato anche percorsi alternativi evitando quel tratto di strada».

Il traffico

Allo studio però ulteriori interventi per far sì che su via Roma ci sia un'ulteriore diminuzione del traffico, soprattutto quello pesante di bus urbani ed extraurbani. «Stiamo lavorando ribadisce Danilo Doria - per diminuire la loro pressione su questa strada e individuare percorsi alternativi ai mezzi che non devono fare fermate ma andare, ad esempio, al terminal di piazza Pizzarello. Togliere 10/15 bus in transito in via Roma può contribuire a snellire la viabilità decongestionandola quell'arteria da traffico e inquinamento».

m. g.

