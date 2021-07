Allarme in via Pace «Auto a tutto gas pedoni in pericolo»

IL REPORTAGE

MACERATA Passeggiare in un giorno qualunque di mezza estate lungo via della Pace è un'attività un po' straniante. Di gente se ne incontra ben poca, d'altronde di attività aperte non è che ce ne siano molte. Di sicuro invece vedrete sfrecciare parecchie auto a tutto gas, soprattutto in discesa. La conformazione della strada, infatti, fa sì che la carreggiata sia interpretata da molti come una lunga rampa di lancio lungo la quale prendere velocità: un rettilineo di 5-600 metri di asfalto liscio e pochissimi intralci. Tanto i residenti quanto le attività che sorgono lungo la via che rappresenta la colonna portante del quartiere omonimo ormai lo sanno bene e l'attenzione è massima su questo. Grande preoccupazione per il rischio di investimenti.

Il semaforo a chiamata già installato da tempo qualche minimo effetto l'ha sortito, il resto si spera lo faccia l'imminente istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, ma tra rassegnazione ed esasperazione molti ormai neanche ci pensano più. «Corrono tanto, troppo conferma Luisa Vela, titolare dell'omonima edicola nella parte alta della strada , poi la strada è stretta e non è raro che qualche volta salti qualche specchietto, sia di auto in sosta che di quelle che invece sono in movimento. Ci vorrebbe qualche dosso rallentatore». Ma non è solo la velocità con cui si sfreccia il problema: anche i parcheggi non è che abbondino. «Non ce ne sono molti, a noi tutto sommato non va nemmeno male perché ne abbiamo qualcuno qui davanti, ma quello per il carico e scarico non lo rispetta mai nessuno rincara la dose l'edicolante . Abbiamo chiesto al Comune di controllare e anche di allungare l'orario, perché al momento dura fino alle 19 mentre noi chiudiamo alle 20. Inizialmente lasciavo dei bigliettini a chi si fermava troppo a lungo, ora chiamo i vigili perché non si può andare avanti così». Contrastare la voglia di velocità degli automobilisti deve essere la priorità per il quartiere. Lo ribadisce anche uno dei volti storici della Pace, Giuliana Ponsella. «Vanno a tutta velocità, sembra un circuito di Formula 1 a volte qui rilancia la titolare del bar Luna Verde, che si trova nel tratto più a valle del trampolino . Vengono giù dal centro a velocità da non credere, nessuno guarda nulla, fanno manovre incredibili in fondo alla via e più volte mi è capitato di vedere automobilisti scontrarsi e venire persino alle mani. Per il resto non ci possiamo lamentare: parcheggi ce ne sono a sufficienza». Sulla stessa lunghezza d'onda anche Cristian Di Andrea, proprietario dell'omonima parrucchieria. «Abbiamo visto l'installazione del limite dei 30 all'ora, ma serve altro rimarca Di Andrea magari qualche dissuasore potrebbe aiutare, qui con la strada così stretta e dritta i pericoli per pedoni e ciclisti ci sono». Proprio di fronte al parrucchiere, trova posto la sede dell'associazione La Cerqua, circolo frequentato da una buona fetta degli anziani della zona. Sono la memoria storica del quartiere, quella strada l'hanno vista trasformarsi da via secondaria a direttrice importante per il collegamento tra Macerata e la valle del Potenza. Il presidente Umberto Mozzicafreddo passa la mattinata a fare piccole manutenzioni, annaffia le piante, accudisce il suo cane. «La passata amministrazione promise che avrebbe messo dei dossi e degli attraversamenti pedonali rialzati, in modo che prima di arrivarci a folle velocità ci pensi due volte ricorda il presidente del circolo affiliato all'Auser poi avevamo chiesto che nelle vie laterali fossero delimitati con della segnaletica i posti auto perché c'è gente che parcheggia in maniera selvaggia».

Se però da una parte c'è la responsabilità di chi amministra, dall'altra c'è quella della gente. «Il parco qui vicino ha una bella area riservata ai cani racconta Mozzicafreddo qualcuno ha messo un grosso secchio vicino all'ingresso, così chi arriva butta tutto lì dentro invece di usare i cestini che ci sono: immondizia, feci di cane, tutto in questo secchio che puzza e attira animali. Quando arrivano gli operai del Cosmari a pulire, però, il secchio non lo svuotano perché non è loro e i cestini appositi restano lì inutilizzati. Questa non è certo colpa del Comune. Sembrano piccole cose ma importanti per la vivibilità di tutto il quartiere».

Marco Pagliariccio

