Allarme caldo, anziani a rischio Al 118 cento chiamate al giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ONDATA D'AFAMACERATA Caldo e salute, un binomio da tenere sotto controllo con una app contro ogni emergenza per affrontare le temperature torride di questi giorni. La campagna #estatesicura 2018 del Ministero della Salute s'avvale oggi di uno degli strumenti piĆ¹ utilizzati, le applicazioni dei dispositivi mobili, per favorire la diffusione delle informazioni alla popolazione e agli operatori socio-sanitari. Il tutto ricompreso all'interno del Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. I livelli Con la nuova app...