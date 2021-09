All'Itts Divini di San Severino un corso serale per gli adulti

SAN SEVERINO Anche quest'anno all'Itts Divini di San Severino partirà il corso serale di scuola secondaria di secondo livello per adulti, basato sull'articolazione Informatica (indirizzo Informatica e telecomunicazioni). Si rivolge a tutte le persone che abbiano compiuto i 16 anni di età, lavoratori o disoccupati, compresi gli stranieri in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. È un'ottima opportunità per tutti coloro che, per vari motivi, non hanno potuto completare o affrontare la scuola superiore o per chi, pur provvisto di diploma o di laurea, si trova nella necessità di acquisire conoscenze professionali specialistiche.

Le caratteristiche

Il corso serale è fondato su flessibilità, personalizzazione dei percorsi, tutoring e applicazione di nuove metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti. È previsto inoltre il riconoscimento di crediti formativi relativi a studi compiuti o a esperienze maturate in ambito lavorativo. Quest'anno il percorso attivato sarà quello relativo al secondo periodo didattico, corrispondente cioè alla classe terza del corso diurno. Le discipline previste sono: italiano, storia, inglese, matematica e complementi, informatica, telecomunicazioni, sistemi e reti, tecnologie e progettazione sistemi informatici e di telecomunicazioni, gestione progetto e organizzazione d'impresa. Al termine del terzo periodo didattico, corrispondente al quinto anno, dopo il superamento dell'esame di Stato, verrà rilasciato il diploma statale di perito in informatica, dello stesso valore legale di quello diurno. L'attività didattica si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 22.30, per un totale di 22 ore settimanali. Per iscrizioni e informazioni: segreteria del Divini, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.30; tel.0733/645777; mail: info@divini.net e mctf010005@istruzione.it.

