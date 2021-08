All'Alberghiero ripartiti i corsi con mascherine e distanziamento

CINGOLI Ieri mattina ha riaperto l'istituto alberghiero di Cingoli per i circa 100 studenti che devono svolgere le attività di recupero. Ma non sono presenti tutti e 100 i ragazzi interessati ma giorno per giorno fino al 31 agosto quelli che sulla base degli appuntamenti devono sostenere le prove scritte e orali. «I ragazzi che devono sostenere le attività di recupero (sono solo esami scritti e orali e non attività di laboratorio) si presentano a scuola sulla base degli appuntamenti per sostenere prove scritte e orali ha spiegato Antonella Canova, dirigente scolastico dell'Alberghiero Varnelli di Cingoli E in classe ci sono quattro cinque ragazzi secondo le prove da svolgere. Ovviamente con la mascherina e il distanziamento individuale. Le aule sono sanificate come da disposizioni anti contagio Covid-19. Da qui al 31 agosto i ragazzi saranno tutti esaminati per essere ammessi alle classi successive. Terminati gli esami si faranno gli scrutini. Non sono previste le attività laboratoriali che inizieranno con l'avvio del nuovo anno scolastico». Resta ancora da chiarire, come in tutti gli istituti superiori, la questione sull'obbligatorietà del Green pass per tutto il personale scolastico, dai docenti ai tecnici, dagli impiegati amministrativi ai bidelli (ma anche per i fornitori): i presidi avranno il compito di accedere alla banca dati per individuare il personale scolastico vaccinato e non vaccinato o saranno costretti ogni mattina a verificare il lascia passare del personale? Ciò per una ragione di rapidità e praticità. E' non è di poco conto.

