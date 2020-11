ALCUNI OSPITI DI MOGLIANO E LORO PICENO TRASFERITI NELLA RSA DI GALANTARA

L'EPIDEMIA

MACERATA Nuovi contagi nelle case di riposo della provincia mentre le strutture di Villa Cozza, Mogliano e Loro Piceno attendono l'arrivo dei medici militari che era previsto per lunedì ed è invece slittato di qualche giorno. A San Severino in città sono 79 in tutto le persone contagiate e 45 quelle in isolamento, fa sapere il sindaco nella casa di riposo Lazzarelli non si spegne il focolaio e sale a dodici il numero degli ospiti contagiati dal coronavirus. «L'aumento di positività al Covid nel nostro Comune, non deve fare abbassare la guardia rispetto ai comportamenti individuali che ciascuno di noi deve assolutamente tenere: uso della mascherina, distanziamento sociale e divieto di assembramenti ha detto il sindaco settempedano Rosa Piermattei -. Inoltre è raccomandato a tutti di non ricevere a casa persone che non siano conviventi e di non muoversi, se non per necessità o lavoro».

Il monitoraggio

Situazione in costante monitoraggio anche nelle case di riposo di Villa Cozza, Loro Piceno e Mogliano - queste ultime due delocalizzate a Maestà di Urbisaglia - dove è atteso l'arrivo dei medici militari in supporto al personale sanitario già operante. Ieri è stato firmato l'accordo tra la Regione Marche e l'Esercito Italiano: nei prossimi giorni è atteso l'arrivo dei medici. Nelle tre case di riposo per anziani ci sono altrettanti focolai di Covid-19; per Mogliano e Loro Piceno alcuni ospiti sono stati trasferiti nella rsa pesarese di Galantara. Continua ad essere alta l'attenzione anche nella casa di riposo di Cingoli che nella prima ondata della pandemia era stato il primo focolaio Covid in strutture per anziani in provincia - con i suoi 26 ospiti e le 12 unità del personale (tra sanitari e non). Stavolta la storia è diversa e la struttura si è mantenuta finora Covid free. Tutte e 38 le persone della residenza per anziani la settimana scorsa sono risultate negative al tampone; il personale è stato sottoposto al tampone rapido, i degenti al tampone molecolare. Fino adesso tutti gli ospiti sono stati controllati una volta mese ma molto probabilmente si passerà ai test quindicinali, almeno per personale. La struttura è chiusa alle visite dal 13 ottobre e la situazione è costantemente monitorata dal dottor Luigi Ippoliti. Tutti negativi anche gli ospiti della casa di riposo di Corridonia.

La situazione

Per far fronte all'attuale situazione epidemiologica, le residenze del gruppo Anni Azzurri (nelle Marche presenti con sette rsa di cui una nel Maceratese, Santa Maria in Chienti a Montecosaro) hanno intensificato i controlli attraverso screening continui, test sierologici e tamponi per gli ospiti e raddoppiando la rilevazione dei tamponi sul personale sottoposto ora settimanalmente al test rapido. «Stiamo affrontando una crisi senza precedenti che sta mettendo a dura prova l'organizzazione sociale del nostro Paese e di tutto il mondo poiché ci troviamo davanti ad un nemico insidioso ha detto l'amministratore delegato del gruppo Kos Enrico Brizioli -. Per affrontarlo, abbiamo dato vita ad un piano di emergenza che viene costantemente aggiornato e che recepisce tutte le indicazioni nazionali e regionali, ampliandole per una maggior tutela. Tutte le nostre strutture hanno messo in campo ogni sforzo possibile, potenziando i dispositivi di protezione individuale, intensificando i controlli di screening per la sorveglianza, la salute e il benessere degli ospiti e degli operatori. Nel breve periodo, inoltre, l'obiettivo di Anni Azzurri è quello di potenziare i servizi al domicilio per far fronte alla necessità di tutte le persone fragili che hanno bisogno di essere seguite anche a casa».

Alessandra Bastarè

Leonardo Massaccesi

