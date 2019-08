Alcol e droga, numeri choc Èboom di patenti ritirate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNOMACERATA Una notte di controlli, 47 patenti ritirate. Il dato è il bilancio di una recente operazione contro le stragi del sabato sera fatta dalla polizia stradale lungo la costa. Non è purtroppo un episodio singolo, non è l'eccezione in un panorama di rispetto delle regole. I controlli antidroga e contro l'alcol si sono intensificati da anni e da anni portano con sé un supplemento di multe pesanti, confische dei mezzi ed appunto ritiro delle patenti di guida. Ma tanto è. Gli eccessiNella testa di qualcuno uscire di casa e fare...