Albero e luminarie l'accensione ci sarà il primo dicembre

GLI APPUNTAMENTI

MACERATA Il via il 1° dicembre a Macerata d'Inverno, il cartellone degli eventi che accompagnerà la città alle festività natalizie di fine anno e che si protrarrà sino a metà gennaio. Accensione delle luminarie, dell'albero di Natale e l'apertura della pista di pattinaggio in piazza della Libertà, come l'anno scorso, avverrà con un unico grande evento. «Stiamo limando il cartellone di Macerata d'Inverno afferma la vice sindaca, Stefania Monteverde - che presenteremo nell'ultima settimana di novembre. Poi il via agli eventi ci sarà dal 1° dicembre, che quest'anno capita di domenica, ma non sono in grado ancora di dare anticipazioni sulle date dei primi appuntamenti perché molto dipende anche dai tempi che ci vorranno, ad esempio, per il montaggio delle luminarie natalizie o della stessa pista del ghiaccio. Noi speriamo che sia tutto pronto già il primo giorno di dicembre. Quello che posso dire è che comunque ci sarà un grande evento in piazza per dare il via al cartellone che stiamo finendo di preparare in questi giorni». Anche quest'anno il capoluogo punta molto sulle luminarie natalizie per creare quell'atmosfera tipica delle festività di fine anno. «Speriamo di ripetere il successo dello scorso anno, vogliamo ribadire come le luminarie debbano accendere il grande salotto delle feste della nostra città afferma la Monteverde- che va dal centro storico ai due corsi principali, Cavour e Cairoli, così come ci sarà ancora il cielo stellato in centro. Per le frazioni abbiamo fatto la scelta già tre anni fa che riconfermiamo: quest'anno le luci saranno calde, però con un'interpretazione che potrà essere scelta da ogni frazione. Il tema generale proposto è quello delle sfere cosmiche e dei pianeti, poi le frazioni potranno declinarlo a seconda delle esigenze». L'albero di Natale sarà come sempre installato in piazza della Libertà.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA