Alberghi, segnali di ripresa per agosto sono tutti pieni

IL TURISMO

MACERATA È senza dubbio un'estate diversa per gli albergatori e per gli operatori turistici che però dopo i primi mesi di difficoltà - maggio e giugno - stanno tornando in corsa con un luglio e un agosto pieni di prenotazioni - quasi tutto esaurito - e un settembre altrettanto positivo; a preoccupare però è proprio la fine dell'estate quando le previsioni parlano di una probabile recrudescenza del virus e di una probabile non riapertura di alcune fabbriche che inevitabilmente sono legate al turismo business settimanale che per molti alberghi rappresenta gran parte della risorsa.

Le previsioni

«L'estate sta andando molto bene oltre ogni più rosea previsione; il problema è che questa positività si innesta in un contesto che rimane comunque drammatico soprattutto per attività come le nostre che sono aperte tutto l'anno dato che abbiamo già perso tre mesi di lavoro a causa del lockdown spiega Alberto Guarducci, titolare dell'Hotel Brigantino di Porto Recanati -. Come molti altri, anche noi abbiamo subito tre mesi di stop e abbiamo riaperto la struttura il 13 giugno; nonostante le ottime prenotazioni per agosto - con un tutto esaurito - quello che ci preoccupa è l'autunno e l'incertezza del turismo business. In questa stagione gli italiani hanno voglia di stare in contatto con la natura e credo che la Regione abbia messo in campo una buona idea di rilancio; l'importante è rimanere con i piedi per terra». Situazione positiva anche per l'Hotel Dimorae di Civitanova. «Abbiamo riaperto il 3 giugno e al momento lavoriamo molto bene con un agosto tutto esaurito; se dobbiamo pensare a un giorno della settimana in cui magari ci sono meno presenza è la domenica dato che ci sono moltissime partenze spiega il responsabile della comunicazione Emilio Speca -. Abbiamo richieste principalmente dall'Italia e anche dalle zone colpite dal Covid mentre il turismo estero, che gli anni scorsi rappresentava un 50%, è sceso al 5%. Ci sono molti turisti dall'Umbria e va bene anche il turismo mordi e fuggi; attendiamo ora di vedere cosa succederà a settembre». «Le prenotazioni di agosto sono molto buone e possiamo dire che siamo ai livelli dello scorso anno spiega Simone Iualè, presidente degli albergatori di Civitanova e titolare dell'hotel Rosa dei Venti di Monte San Giusto -. Senza dubbio molte prenotazioni arrivano sotto data e molti preferiscono prenotare appartamenti e avere a esempio un angolo cottura dove poter cucinare in modo autonomo. C'è però la preoccupazione di settembre dove vediamo un grande punto interrogativo a livello turistico ma economico in generale dato che le difficoltà riguardano sì noi ma anche le aziende, gli imprenditori, gli artigiani e tutto il sistema economico. Settembre sarà decisivo e speriamo che non si presenterà una seconda ondata di contagi che potrebbe dare vita a un secondo lockdown che sarebbe drammatico per moltissime realtà».

Le aspettative

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Massimo Milani, presidente di Federalberghi Macerata. «Il luglio post Covid è andato oltre ogni nostra aspettativa e abbiamo avuto moltissimo turismo soprattutto dall'Umbria; sono sincero non pensavamo potesse esserci una ripresa in modo così rapido - ha osservato -. Non ci fasciamo la testa ma la grande preoccupazione è per settembre in caso della non riapertura di molte fabbriche e di una eventuale seconda ondata del virus che metterebbe in difficoltà moltissime realtà. Siamo in attesa anche delle fiere di Milano e del turismo legato al settore dell'abbigliamento e del calzaturiero - che rappresenta una grande fetta di mercato nella nostra economia - per capire un po' quale è il sentore generale».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA