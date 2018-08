Al microscopio 200 ponti Un progetto per Piediripa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAMACERATA Quasi duecento tra ponti e viadotti della Provincia passati al microscopio dai tecnici per valutarne la sicurezza: la situazione attuale è buona, senza criticità particolari, ma i monitoraggi continuano regolarmente, soprattutto per tenere sotto controllo le strutture più datate. Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, il presidente della Provincia, Antonio Pettinari, ha voluto fare il punto della situazione sulle strutture gestite dall'Ente da lui presieduto, mettendo sul tavolo numeri e dati per dare un quadro...