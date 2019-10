Al Mattei di Matelica appaltati i lavori per il piano terra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRUTTURAMATELICA Il sindaco Massimo Baldini torna a chiedere uomini e mezzi per l'ospedale di Matelica ed in particolare un punto di primo soccorso h24. Facile a dirsi, difficile da realizzarsi, specie se si vanno a leggere gli albi pretori di regioni ed aziende sanitarie in giro per l'Italia inutilmente alla ricerca di medici da destinare ai Pronto soccorso già in assoluta emergenza. Di sicuro per Matelica ci sono i lavori appaltati per la sistemazione dei locali al piano terra dell'ospedale intitolato al fondatore dell'Eni Enrico Mattei...