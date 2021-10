Al debutto in centro della Fattoria in piazza

MACERATA Primo appuntamento a Macerata con la Fattoria in piazza. L'evento che racchiude diciassette aziende di prodotti tipici provenienti da tutta la regione ha fatto il suo esordio domenica nel cuore di Macerata (con ingresso gratuito e senza green pass). Negli stand presenti in piazza della Libertà è stato possibile trovare diversi prodotti di qualità, dai salumi ai formaggi, dal vino cotto al vino di giuggiole, fino alle birre artigianali, dalla frutta e la verdura alle marmellate e ai cosmetici naturali. Uno scenario di qualità, biologica e a chilometro zero, che si ripeterà ogni quarta domenica del mese pensato dall'assessore alle attività produttive del Comune di Macerata Laura Laviano insieme a una realtà ormai consolidata come quella del Barattolo rappresentata da Manuela Tombesi. Nella mattinata si è svolta l'inaugurazione con il taglio del nastro: buona l'accoglienza nonostante le temperature non certo invitanti. Soddisfati anche i commenti degli espositori, con l'obiettivo di ampliare presto la platea dell'offerta in vista anche del periodo natalizio. Da ricordare come dalle pagine social della Fattoria in piazza sia possibile scaricare il coupon da stampare e consegnare ai produttori per ottenere uno sconto dal 5 al 20% su ampio ventaglio di offerte. Prossimo evento, domenica 28 novembre, sempre con orario dalle 9 alle 20.

a. moz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

