Ai Teatri di Sanseverino incontro con dieci grandi scrittori

SAN SEVERINO Andrea Vitali, lo scrittore italiano più letto di oggi, ospite della rassegna per le festività: I magnifici dieci presentata dai Teatri di Sanseverino. Nella speciale programmazione in streaming il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, incontra l'autore di Nessuno scrive al federale - I casi del maresciallo Ernesto Maccadò, edito da Garzanti.

Vitali torna a raccontare le vicende della sua Bellano negli anni Trenta del Novecento: storie che si intrecciano nel paese affacciato sul lago di Como e che divertono con serena leggerezza e una prosa immaginifica che ben conoscono i suoi appassionati e affezionati lettori. Da medico di base, Vitali ripercorre i momenti più difficili della pandemia in Lombardia e svela i retroscena del romanzo e della sua scrittura che nasce dalla passione verso gli archivi storici e dall'attenta osservazione del presente e dell'umanità. L'intervista completa è disponibile all'indirizzo https://drive.google.com/file/d/1n2S617fqsGFCiaXa_mHXyF5z-abcudn5/view?usp=drivesdk .

La rassegna I magnifici dieci prosegue con la seguente programmazione: oggi8 è la volta di Andrea De Carlo, uno degli scrittori più noti degli ultimi trent'anni, autore di romanzi che hanno segnato un'epoca, il primo gennaio Stefano Pedrocchi, presidente della Fondazione Bellonci (che, fra l'altro, organizza il Premio Strega), uno dei massimi studiosi italiani del mondo dell'editoria, il 2 gennaio Edoardo Nesi, vincitore del Premio Strega 2011, il 4 gennaio Fabio Geda i cui libri sulla storia di un giovane profugo afgano hanno coinvolto e commosso un numero infinito di lettori, il 6 gennaio Francesco Alberoni, il più noto e seguito sociologo italiano, infine 9 gennaio Liana Orfei, una donna simbolo del circo e dello spettacolo dal vivo che non ha bisogno di presentazioni.

