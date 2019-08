«Aggressioni in guardia medica operatori sempre più a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FENOMENOMACERATA Medici nel mirino, donne in particolare. Aggressioni nei locali che ospitano la Guardia medica. Un fenomeno purtroppo consueto su scala nazionale che di recente si è presentato anche in provincia, da Camerino a Porto Recanati. Un caso emblematico quello accaduto a Camerino, ai danni di una dottoressa occupata nel garantire il servizio nella sede della Guardia medica, peraltro nell'area dell'ospedale. Di notte è arrivato un tizio che si è spacciato per medico ed ha chiesto un farmaco dicendo che era per un bambino. Alle...