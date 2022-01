Agevolazioni per le imprese «Promuoviamo le varie misure»

MACERATA Il 2022 vede all'orizzonte numerose azioni di sostegno rivolte alle imprese, con proposte di agevolazioni promosse sia a livello nazionale che regionale. Per questo Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha pensato di incentivare la comunicazione e la diffusione delle misure, promuovendo nuove modalità di informazione veloci e facilmente fruibili dagli utenti. L'associazione sta così realizzando video-pillole specifiche sui bandi più interessanti per i settori produttivi, da condividere sui canali social, schede informative sul sito e newsletter dedicate e riservate ai soci.

La comunicazione

«La comunicazione semplice e immediata è fondamentale per orientare le imprese sulle più efficienti opportunità a loro disposizione le parole di Emanuela Fiorani, responsabile Ufficio Contributi Pubblici alle Imprese -. Per questo stiamo dirigendo il nostro lavoro verso azioni di aiuto alle aziende, che spesso faticano a districarsi nell'ampio panorama di opportunità a loro disposizione. Nostro compito è quindi rendere più comprensibile la documentazione dei bandi e preparare al meglio la relativa domanda. Il tutto predisponendo specifiche consulenze individuali nei territori. In questo modo riusciamo a venire incontro alle singole esigenze delle realtà interessate». Proprio in questi giorni è in dirittura d'arrivo l'emanazione di nuovi provvedimenti di particolare interesse: nuove imprese artigiane e artigianato digitale; artigianato artistico; digitalizzazione; ammodernamento strutturale e tecnologico; fondo a sostengo dell'impresa femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA