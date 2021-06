Acquaparco Verde Azzurro La riapertura è un successo

CINGOLI Buono l'inizio della stagione all'acquaparco Verde Azzurro di San Faustino di Cingoli: alle 13.30 di ieri erano state circa 350 le persone presenti e nel pomeriggio altre 150, per un totale di circa 500. Ma solo la metà dei clienti hanno effettuato la prenotazione online, i restanti hanno acquistato il biglietto all'ingresso della struttura. Questo è determinato dall'incertezza del meteo e dai temporali che si sono abbattuti venerdì sulle località anconetane limitrofe. E tante persone hanno preferito aspettare la mattinata di ieri e presentarsi ai botteghini. Ma la prima giornata si è aperta anche con diverse novità realizzate all'interno del parco acquatico cingolano: dai percorsi green dislocati su una grande distesa verde a valle dello stesso impianto alla nuova vasca idromassaggio con una suggestiva scenografia. E le novità non finiscono qui perché il primo luglio aprirà anche un nuovo campo da padel: siamo agli ultimi dettagli e tra una decina di giorni ci sarà il taglio del nastro. Si tratta di uno dei quattro campi da padel che dovrebbero essere realizzati sul territorio comunale, tra cui uno da parte del Comune negli ex campi da tennis nel centro storico. Quello che debutterà a luglio sarà uno dei due campi da padel che la titolare dell'acquaparco Verde Azzurro è intenzionata ad inaugurare quest'estate. Dunque si continua ad investire per rendere la struttura sempre più appetibile sia ai tanti vacanzieri italiani che stranieri che scelgono il parco acquatico. Va ricordato che la struttura dispone di numerose strutture: due campi da basket, due piscine coperte (di cui una semi-olimpionica) e un campo da calcetto. Ha aperto le porte anche il villaggio turistico con circa 150 presenze.

leo. mass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA