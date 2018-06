Accettano sconti telefonici record Ma è un bluff: maceratesi truffati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAMACERATA Una telefonata allunga la vita recitava fino a qualche anno fa un noto slogan pubblicitario. Oggi una telefonata può invece risultare pericolosissima. False identità al telefono, tentativi di raggiro, violazioni di norme e leggi sulla concorrenza. Il tutto per accaparrarsi nuovi utenti con metodi scorretti. A farne le spese siamo tutti noi che, oggi giorno, al telefono non rinunciamo mai. Soprattutto le persone più deboli ed indifese, quindi anziani, persone sole coloro che non hanno un buon rapporto con la tecnologia....