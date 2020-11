ACCESSO MODIFICATO SIA IN VIA MOZZI CHE IN VIA DON MINZONI

LA VIABILITÀ

MACERATA Macerata ha riaperto il centro storico alle auto. La maggioranza di centrodestra che guida la città capoluogo è passata, ad un mese dalle elezioni, complice anche la pandemia che ha convinto ad accelerare i tempi, dalle parole ai fatti. La zona a traffico limitato è aperta e transitabile dalle 6 del mattino alle 24 tutti i giorni, compresi i festivi. L'unica eccezione la fa il mercoledì quando, per garantire un sereno svolgimento del mercato settimanale, la piazza e l'area limitrofa sarà off limits alle auto e tornerà completamente pedonale fino alle 15. Ieri, giorno di Ognissanti, il debutto dell'ordinanza che consente di fatto a chi vuole prendere un caffè nei locali del centro o recarsi in piazza per fare acquisti nei negozi aperti, di poter arrivare con il proprio mezzo più vicino alla destinazione finale.

La decisione

«Una decisione, quella di aprire la ztl del centro storico, che abbiamo voluto assumere per sostenere il commercio maceratese che sta affrontando un difficile momento come del resto tutta l'economia del nostro Paese ha ribadito anche ieri il sindaco Sandro Parcaroli -. Crediamo che la revisione della zona a traffico limitato aperta dalle 6 della mattina alla mezzanotte - possa dare una nuova funzionalità alla piazza e possa permettere il rilancio delle attività cittadine».

Gli acquisti

Il primo cittadino torna anche a sottolineare un altro concetto, lanciando un appello: «In concomitanza torno a invitare tutti i maceratesi ad acquistare nelle attività commerciali della nostra città per contribuire al rilancio della nostra economia. La revisione della Ztl, al momento, è una soluzione temporanea presa in relazione alle limitazioni imposte dal nuovo Dpcm del presidente del Consiglio; a fine gennaio ne valuteremo l'impatto tracciando un bilancio di questi mesi di apertura». L'ordinanza dispone modifiche sia all'accesso in centro da via don Minzoni che da via Mozzi. A margine è previsto anche il ridimensionamento dell'area pedonale di piazza della Libertà per poter collocare alcuni posteggi regolamentati da disco orario di 60 minuti. Ma sarà la Giunta nella prossima riunione di mercoledì 4 novembre a definire ogni dettaglio del provvedimento.

La cultura

Restano per ora visitabili e aperti i musei cittadini, sempre con obbligo di mascherine, distanziamento e ingressi contingentati. L'orario invernale è la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18. Lunedì chiuso. Su prenotazione è possibile partecipare al city tour alle 11 e alle 16. «Non si tratta di una visita della città - precisano le operatrice del Tipico.tips, l'ufficio turistico aperto in piazza della Libertà - ma di una visita accompagnata al meccanismo dell'orologio e nella sale antiche della biblioteca comunale Mozzi Borgetti».

Lolita Falconi

