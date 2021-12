Accesi albero e luminarie Con la magia del Natale il centro storico si rilancia

LE FESTE

MACERATA Il Natale dei bambini che sono i protagonisti del countdown per l'accensione dell'albero di Natale davanti al municipio di piazza della Libertà, dei bambini che affollano la Fabbrica di Cioccolato allestita all'Infopoint e che fanno la fila per entrare nel cortile comunale dove i commercianti hanno allestito il Boschetto degli Elfi, uno spazio dedicato anche ai selfie. Il via alla kermesse natalizia, l'accensione delle luminarie ha avuto un anticipo rispetto alle 18 orario previsto per la rapida cerimonia che si è tenuta in piazza della Libertà.

La scenografia

Già dal tardo pomeriggio le illuminazioni dei corsi Cairoli e Cavour, quella di piazza Mazzini si sono accese prima di quella di piazza della Libertà, dove albero di Natale e cielo stellato hanno, di fatto, concluso il turno di accensione delle luminarie cittadine. Brillanti e simili quelle dei due corsi principali della città, di Piaggia della Torre e delle vie del centro storico. Così come le luci dell'albero di Natale del centro, più vicino alla tradizione rispetto a quello hi-tech del 2020, con un cielo stellato sobrio che fa da contraltare ad una piazza Mazzini dove invece spicca una sorta di universo spaziale, con pianeti e satelliti che compongono una scenografia inedita e accattivante. La kermesse natalizia che ha accompagnato l'accensione dell'albero di piazza della Libertà ha visto protagonisti l'Orchestra Birbanda che ha eseguito dei brani prima di iniziare a girare per le vie del centro, il coro della Cooperativa sociale Di Bolina con alcuni pezzi del suo repertorio e il gruppo folk Li Pistacoppi con canti tradizionali e balli tipici della civiltà contadina. A seguire la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza praticamente l'intera giunta comunale, il prefetto Flavio Ferdani, il parlamentare della Lega Tullio Patassini e il comandante della polizia locale Danilo Doria. E soprattutto centinaia di persone, molte le famiglie con bambini presenti, che hanno sfidato la rigida temperatura serale ed anche qualche goccia di pioggia che è caduta ad intermittenza pur di non perdersi il magico momento dell'accensione dell'albero. «Con questa atmosfera, queste luci meravigliose ha esordito un emozionato sindaco Sandro Parcaroli - quanto è bella Macerata! Stiamo vivendo un periodo molto difficile per via del Covid ma questa sera con tutti voi qui presenti guardiamo al Natale, guardiamo alla gioia, ai nostri bambini che sono saliti sul palco per accendere le luminarie, è una festa stupenda e non possiamo che viverla intensamente assieme. Abbandoniamo tutti i problemi e viviamo in serenità con i bambini questo periodo. Abbiamo davanti tanto da fare per Macerata che vogliamo torni ad essere una delle più belle città italiane. Stanno arrivando tanti soldi dall'Europa, li stiamo intercettando per cambiare la città». Macerata per Natale è lo slogna scelto dall'amministrazione comunale per il cartellone degli eventi natalizi che vedrà appuntamenti itineranti per tutte le fasce d'età in ogni angolo della città. Ogni fine settimana artisti di strada, musicisti, castagnate, babbi Natale in bici, street band, balli e canti della tradizione per accompagnare i maceratesi e i visitatori attraverso tutto il periodo delle feste. Il programma culminerà il 6 gennaio con Miss Befana, tradizionale appuntamento per vedere la spettacolare discesa della vecchietta dalla Torre civica.

Il ringraziamento

«Un grazie a voi di essere qui stasera, siete davvero tanti ha ribadito l'assessore ad Eventi e turismo, Riccardo Sacchi - e buon Natale. L'amministrazione comunale anche quest'anno ha inteso pagare le luminarie che abbelliscono la nostra città. Certo si può fare sempre meglio e di più ma possiamo dire che tutte le strade più trafficate più frequentate dai maceratesi sono state abbellite e vestite di luce. Voglio ringraziare tutti i commercianti della città per la collaborazione che hanno offerto con grande spirito di sacrificio ma anche di amore per la nostra città. L'altra novità è l'offerta di parcheggi gratuiti nei fine settimana fino a gennaio per i maceratesi e per chi vorrà venire in città. Abbiamo avuto una particolare attenzione alla collaborazione con tutte le associazioni del territorio e ne è una riprova la presenza a questa veloce cerimonia di tre di queste che operano nella nostra provincia».

Mauro Giustozzi

