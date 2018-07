Abusi in ospedale Indagini sul telefono dell'infermiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI ACCERTAMENTIMACERATA A metà luglio, una giovane di 30 anni ha denunciata di essere stata violentata. Sulla vicenda sono in corso mirati accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. In base a quanto raccontato dalla donna, tutto è avvenuto in un reparto dell'ospedale maceratese dove era ricoverata. È stato lì che nei giorni precedenti aveva conosciuto un infermiere di una decina di anni più grande. L'uomo, sposato e con figli avrebbe instaurato con lei dapprima un rapporto amicale che, però, nel volgere delle ore si sarebbe...