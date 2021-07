Abitava a Corridonia lavorava in Provincia

LA VITTIMA

CORRIDONIA Era arrivata a Corridonia da Pieve Torina Federica Ciuffetti. Nel cuore del Maceratese la 46enne aveva trovato amore e lavoro. Il primo tra le braccia di Paolo Piccardoni, dirigente bancario, maceratese con radici nell'Urbinate ma che da tempo con la famiglia risiedeva a Corridonia. Il secondo in Provincia, dove era entrata nel 2004 al settore Affari generali, ufficio al secondo piano del palazzo di Corso della Repubblica.

La tragedia

Una vita serena quella dei due nell'abitazione nel quartiere lungo la strada che collega il centro storico corridoniano con la zona industriale, coronata dalla nascita di una figlia che oggi ha 12 anni. Il primo dramma era però arrivato giusto un mese e mezzo fa, quando Paolo aveva perso il papà Riccardo, professore al liceo artistico di Macerata e incisore, stroncato da una lunga malattia a 77 anni. La ferita era ancora fresca, poi ieri mattina la nuova mazzata, ancora più violenta. La notizia dell'incidente che si è portato via Federica lo ha travolto mentre si trovava a Bologna per un corso di aggiornamento. Quando ha scoperto ciò che era successo non ha resistito allo choc, accusando un malore. Federica non aveva nemmeno profili social, non amava esporsi online. E così in tanti, appena è circolata la notizia della sua scomparsa, sono accorsi sul profilo Facebook del marito per testimoniare vicinanza in questo momento così delicato. «Una tragedia incredibile, siamo tutti scossi», scrive un collega di Paolo. Tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia testimoniando vicinanza e affetto in questo momento di grandissimo dolore. «Un dolore immenso, faccio fatica anche a parlarne afferma il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci conoscevo Federica da sempre, era una persona solare anche se molto riservata. Ormai da molti anni aveva lasciato la nostra comunità, ma qui vivono ancora i genitori, ospitati in una Sae visto che la loro casa è rimasta lesionata in seguito al terremoto. È davvero difficile aggiungere altro in questo momento, se non che siamo tutti distrutti da quanto è accaduto e ci stringiamo intorno alla famiglia in questo tragico momento».

