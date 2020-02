«Abbiamo posticipato i progetti ma il monitoraggio è continuo»

LE RELAZIONI

MACERATA «Nessuna collaborazione, nessun progetto, niente è stato interrotto oppure annullato, ma semplicemente posticipato». Francesca Spigarelli, docente e direttrice del polo di ricerca e formazione China Center dell'Università di Macerata, ha rassicurato, insieme al suo staff, studenti, colleghi e chiunque in questi giorni sta chiedendo informazioni su quanto accade per il Coronavirus. L'Ateneo maceratese da sempre vicino alla Cina, si sta impegnando su tutti i fronti per mantenere vivi i rapporti con il Paese asiatico, ormai consolidati da tempo. Il China Center e l'Istituto Confucio di Macerata sono due degli enti che più da vicino stanno monitorando la situazione.

I contatti

«Sin da quando l'epidemia si è diffusa in Cina, - ha proseguito la Spigarelli ci siamo tenuti in contatto quasi quotidianamente con i nostri colleghi che si trovano là, i quali ci hanno informato non solo sulle misure precauzionali prese ma anche sul numero dei contagi. Inoltre, siamo aggiornati anche sulla situazione qui in Italia e sullo sviluppo degli antibiotici per combattere il virus». Il Ministero ha già provveduto a fornire delle linee guida su come proteggersi dal virus, non solo attraverso l'uso della mascherina ma anche lavandosi spesso le mani, facendo attenzione all'igiene delle superfici e non entrando in contatto con chi presenta tosse, raffreddore, febbre e difficoltà respiratorie.

L'informazione

La direttrice ha anche sottolineato come «appena giunta la comunicazione ufficiale degli enti ministeriale e nazionale, abbiamo inviato una email a tutti gli studenti dell'Università con tutte le informazioni base, insieme ad alcuni numeri telefonici chiave a cui rivolgersi in caso venissero percepiti i sintomi, come il numero verde 1500 e i vari centri regionali di riferimento».

Il monitoraggio

L'ateneo garantisce anche che gli sviluppi saranno sempre monitorati e consiglia a chi è tornato dalla Cina o a chi era già partito, di controllare sempre la temperatura corporea e altri eventuali segnali. «Il virus viaggia in fretta, - ha concluso la Spigarelli e seppur non ci siano voli diretti per la Cina, non cambia nulla dato che ci sono altri modi per spostarsi e attraverso cui si muove anche lo stesso Coronavirus. Noi vogliamo essere fiduciosi e ottimisti, ci atteniamo alle misure di sicurezza prescritte e siamo al fianco di tutti i nostri studenti. Naturalmente ci auguriamo che tutto torni alla normalità il prima possibile, ma nel frattempo ci tengo a ribadire come viaggi, scambi, collaborazioni e qualunque altro tipo di rapporto con la Cina siano stati solo rimandati».

g. b.

