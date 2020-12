Abbiamo individuato tutte le strade, calcolato i chilometri, sappiamo quale sarà il tipo di intervento necessario e non effettueremo interventi a singhiozzo. Stessa cosa sto valutando anche per le scuole: programmare questi lavori ci consente di affidare alle ditte gli interventi compatibili con l'attività scolastica. Vogliamo utilizzare tutti i fondi assegnati per l'adeguamento sismico degli istituti e anche in questo caso ci sarà un piano ad hoc».

Le opere

Restando in tema procede bene il cantiere della palestra IV Novembre. «Siamo giunti ai pilastri - dice Marchiori -, nei prossimi mesi inizieranno le tamponature e così la ditta potrà lavorare anche in condizioni meteo sfavorevoli. Di recente abbiamo affidato anche i lavori per il campo di basket all'aperto a Corneto che sarà pronto per primavera 2021». Poi ci sono quelle che vengono considerate opere strategiche e di ampio respiro per la città, alcune in dirittura di arrivo, altre in partenza, altre ancora alla fase di progettazione. «L'edificio del Mercato delle Erbe è di fatto concluso e ci verrà a giorni riconsegnato, anche se il suo utilizzo, in tempi di Covid, dovrà essere ben ponderato - ribadisce l'assessore -. Siamo soddisfatti dell'avvio del cantiere alla ex Casa del custode ai giardini Diaz (dove troverà posto il museo di Storia naturale, ndr.) che dovrebbe completarsi entro l'estate 2021. Anche ai Capannoni Rossini gli operai sono da settimane al lavoro, ma in questo caso ci siamo ripromessi di fare il punto più avanti: siamo oramai nella fase di apertura anche del cantiere al Centro Fiere di Villa Potenza, altra opera molto attesa dalla città che cambierà il volto di quella zona. Accanto al Foro Boario sarà costruito il nuovo campo da rugby per il quale abbiamo aperto il bando per la progettazione: una volta realizzato l'impianto nuovo, quello vecchio verrà recuperato per la vicina area archeologica di Helvia Recina». Una cosa che sta molto a cuore all'assessore ai Lavori pubblici e alla giunta è il Convitto chiuso da anni.

L'impegno

«Da opposizione ci siamo sempre battuti per affidare lo studio della situazione del Convitto a un pool di professionisti ricorda Marchioni-: sono al lavoro e ci diranno che lavori fare e che spese sostenere in modo poi da accedere al contributo sisma. Infine, per il recupero dello stadio Della Vittoria il progetto c'è, stiamo predisponendo il bando di gara, che prevede anche un intervento sul muro di cinta e sull'area verde attorno al campo sportivo».

Mauro Giustozzi

