MATELICA Il Much More di Matelica cambia pelle, si trasforma in bar e ristorante propone show, spettacolo di musica, luci, colori e tanta animazione. Un investimento economico non indifferente per i proprietari. Riaccende le luci sabato scorso dopo mesi di chiusura totale ma a causa del nuovo decreto che impone restrizioni ulteriori è costretto nuovamente a richiudere i battenti tra lo sconcerto degli stessi proprietari. «Siamo abbandonati a noi stessi dal mese di marzo. Rimanere chiusi non vuol dire non avere spese anzi, di spese ne abbiamo e anche tante. dichiara uno dei proprietari, Riccardo Antonelli - Non abbiamo ancora avuto uno spiraglio per la riapertura. Va bene stare chiusi in una fase di emergenza ma almeno che ci venga dato uno spiraglio, un aiuto per andare avanti altrimenti questo settore sparisce».

Il futuro

«Come tanti altri locali d'Italia questa estate ci siamo ritrovati con il punto di domanda su cosa fare e cosa non fare. Abbiamo deciso di riaprire, non come discoteca ma come un altro tipo di locale osservando tutte quelle che erano le norme per il distanziamento sociale. Abbiamo un locale molto grande di oltre 700 mq in cui possiamo ospitare, osservando le norme per il distanziamento sociale un discreto numero di persone, molto lontano da quello che potevamo ospitare come discoteca ma, comunque, un numero di persone tale per poter fare delle serate in una veste diversa. Per farlo c'era bisogno di cambiare diverse cose: creare dei divisori tra i tavoli per far stare seduta la gente anziché in piedi, per creare degli spettacoli e delle animazioni che facessero in modo che il cliente che viene non sia come quando sta al bar ma in locale diverso. L'abbiamo fatto a nostro modo, i lavori sono importanti soprattutto a livello degli arredi e di disposizione del locale e purtroppo questa settimana è arrivato questo Dpcm che chiaramente vieta l'apertura dei locali dopo le 24. Il nostro è un locale notturno per cui abbiamo deciso al momento di sospendere l'attività e aspettare nuove disposizioni. Questo significa che tutto l'investimento che è stato fatto per i lavori e tutto il resto viene un po' vanificato».

