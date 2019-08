A Visso riapre il forno Bettacchi: «Grande gioia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RINASCITAVISSO Dopo tre anni Silvio Bettacchi è tornato da domenica scorsa a sfornare il pane con le sue mani, nel forno che porta il suo nome in località Il Piano di Visso, appena all'inizio della Valnerina, che conduce in Umbria. Il terremoto aveva gravemente danneggiato il suo forno, ma lui non se ne è mai voluto andare, in attesa di riparare i danni dal sisma e rientrare tra quelle mura che lo hanno visto avviare la sua attività di fornaio e pasticceria. «E' una grandissima gioia poter tornare a lavorare racconta da dietro al...