«A tutt'oggi l'emergenza è ben controllata ma non dobbiamo né banalizzare né abbassare la guardia». A fare il punto dopo dieci giorni dal diffondersi dei primi casi in Italia del Coronavirus è il presidente dell'Ordine dei Medici Romano Mari. «Insieme ai Dipartimenti di prevenzione vengono controllati i casi domiciliari o comunque chi sospetta di aver contratto il virus ha aggiunto -. Il problema si pone sugli anziani o comunque su chi presenta un'altra patologia, in quanto per questo tipo di pazienti sono necessarie aree adeguate come quelle pneumologiche, le sale a pressione negativa come quella di San Benedetto del Tronto o i reparti di rianimazione. Mentre per le degenze nel reparto di malattie infettive si fa capo a quello di Fermo. In questo momento la situazione è controllata, ma se dovessimo arrivare a una forma epidemica dobbiamo farci trovare pronti. Insieme agli altri presidenti degli Ordini della regione e al presidente nazionale Filippo Anelli abbiamo sollecitato il Governo affinché venga ristabilita una seduta di esame per l'abilitazione professionale dei medici appena laureati dato che nei giorni scorsi è stata rimandata quella del 28 febbraio ha osservato Mari -. In una situazione così non avere medici ai quali attingere per farli lavorare nell'immediato sul territorio credo sia un'assurdità». Mari ha sottolineato il fatto che il sistema sanitario sta rispondendo molto bene all'emergenza e ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni stanno facendo fronte all'emergenza tra personale medico, sanitario e forze dell'ordine; inoltre ha ricordato che sono disponibili per i medici di base i kit per effettuare delle visite a domicilio a pazienti sospetti. «Se una guardia medica di un paese lontano dal capoluogo dovesse averne bisogno, il 118 e le Potes sono pronti a portarglielo nell'immediato senza far abbandonare al professionista il luogo di lavoro. Riconosco lo sforzo enorme dei colleghi - ha continuato Mari - sia per contenere la paura collettiva sia per dispensare consigli. Molti presidi mi chiamano per sapere quali norme adottare in vista del rientro a scuola dei ragazzi. «Credo che in questo momento d'emergenza se si continuano a seguire le normali norme igieniche e si contengono, almeno per i prossimi 15 giorni, gli assembramenti e i contatti diretti, la situazione dovrebbe migliorare e il virus dovrebbe esaurire la sua potenza».

Alessandra Bastarè

