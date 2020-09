«A Treia tutte le scuole pronte per il nuovo anno scolastico»

TREIA Il sindaco di Treia Franco Capponi e l'assessore all'istruzione Luana Moretti hanno scritto un a lettera di saluto per l'inizio dell'anno scolastico. «Nel corso dell'estate abbiamo lavorato, sistemando le aule, gli spazi necessari al riavvio delle attività scolastiche in stretto contatto con la direzione didattica, per assicurare ambienti e servizi adatti a garantire il rientro a scuola in piena sicurezza per tutti. Dopo la conferma che il servizio di trasporto scolastico possa avviarsi con le nuove modalità definite dal Ministero, gli ingressi regolamentati per i quali l'amministrazione ha posto a disposizione dell'Istituzione scolastica ulteriori figure di collaboratori, ai genitori resta soltanto l'obbligo responsabile di certificare che i ragazzi non abbiano la febbre prima di partire da casa e di condividere strategie familiari di distanziamento ed igiene per restare lontani dal rischio di contrarre il virus. Questo vale per ogni componente della famiglia, dato che i contagi contratti in ambito familiare sono i più diffusi. Il nostro Comune ancora oggi, dal mese di giugno scorso, non ha persone positive e quindi se la nostra responsabilità resta così alta, evitando contatti a rischio, rispettando l'obbligo di distanziamento, di uso delle mascherine e di lavarsi spesso le mani, anche l'anno scolastico potrebbe avere un decorso regolare e proficuo soprattutto per i nostri ragazzi».

