«A settembre arriverà il vero banco di prova»

MACERATA Anche nei bar del capoluogo la novità del Green pass non ha sortito particolari effetti essendo entrata in vigore nel periodo dell'anno dove le persone amano stare all'aperto più che al chiuso e la consumazione in piedi al bancone è consentita senza dover esibire la carta verde.

«Non c'è stato calo di clientela, o meglio il calo c'è stato ma è dovuto al periodo dell'anno in cui molti sono in ferie dice Giuseppe Villetti dell'omonimo bar di via Pannelli a Macerata -; molti nostri clienti sono impiegati visto che vicino ci sono gli uffici del Comune e di altri enti pubblici. Parliamo di persone con un'età media elevata che sono informate, conoscono quelle che sono le norme e le regole da seguire, per cui non si sono verificati disguidi o problemi dall'entrata in vigore del Green pass. Peraltro, con questo caldo, le persone cercano esclusivamente posti all'aperto e sono rarissimi coloro che preferiscono mangiare all'interno. Per quei pochi effettuiamo il controllo tramite la App indicata dal governo, un procedimento semplice e rapido. Credo che un test vero sul Green pass dovrà essere fatto alla piena ripresa di attività lavorative e scuole a settembre, quando il carico di clienti sarà maggiore e allora sì vedremo se questo strumento presenterà più criticità». Sulla stessa lunghezza d'onda del collega anche Giorgio Ripari titolare del bar Cabaret in centro storico. «La mia scelta in questa fase della stagione estiva è stata quella di non avere tavoli all'interno del locale afferma Ripari - per cui questo mi esime dal dover chiedere l'esibizione del Green pass e del documento di identità. Certo che per un'attività come la mia sarebbe stata un'ulteriore incombenza in questo momento dove c'è una maggiore presenza di turisti, oltre alla clientela fidelizzata, che si ferma a consumare nel mio locale».

