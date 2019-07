A quasi 2 anni dal primo atto solo problemi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPEMACERATA Sono passati un paio di anni da quando il governatore delle Marche Luca Ceriscioli ha annunciato in conferenza dei sindaci il via libera della Regione all'ospedale unico alla Pieve. La Regione, infatti, aveva adottato la delibera della localizzazione sulla base della determinazione assunta in Conferenza dei sindaci dell'Area Vasta 3 in data 27 ottobre 2017. L'area della Pieve, individuata dall'algoritmo regionale e votata all'unanimità dai sindaci della Conferenza di Area Vasta 3, nonostante le altre sei proposte pervenute,...