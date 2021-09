A Piediripa e Civitanova potenziate le vaccinazioni

MACERATA Potenziate le sedute vaccinali in Area Vasta 3. Per il mese di settembre presso i centri vaccinali di Civitanova Marche e Macerata sono state attivate due nuove sedute settimanali aggiuntive: il venerdì dalle ore 14 alle ore 19,30 ed il sabato mattina dalle ore 8 alle ore 13. Tali nuove sedute vanno ad aggiungersi a quelle già attive presso le stesse sedi dal lunedì al venerdì dalla ore 8 alle ore 14. «Il potenziamento dell'attività vaccinale è stata resa necessaria dall'esigenza di rispondere alla domanda dell'utenza sempre più crescente nonché dall'obiettivo di raggiungere quella fascia di popolazione, rilevante in questa Area vasta, compresa tra i 40 e i 60 anni che risulta ancora non vaccinata - si legge in una nota della direzione dell'Av3 -. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente dall'utente utilizzando il sistema informativo attualmente in uso e nella sola giornata del sabato (per il solo mese di settembre) l'accesso sarà libero, senza prenotazione, sino alle ore 12,30». Si ricorda, inoltre, che l'attività itinerante con il camper delle vaccinazioni farà tappa oggi, venerdì 10 settembre, a Corridonia presso il parcheggio dell'Istituto Ipsia Corridonia, a Recanati domani presso il Piazzale Europa, lunedì 13 settembre a Potenza Picena presso i campi di Tennis di Via Olimpia. Ogni utente potrà accedere per ricevere la somministrazione del vaccino senza prenotazione.

