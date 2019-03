«A noi Innocent aveva detto che era morta per overdose»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VERSIONIMACERATA «Un mitomane», «un giullare di corte», «uno che prometteva tanto ma che non ha fatto niente», i tre detenuti sentiti ieri in aula non hanno usato parole dolci verso Vincenzo Marino. Tutti d'accordo sulla sua inattendibilità e sul fatto che Oseghale non aveva mai confessato l'omicidio, hanno però dato versioni contrastanti tra loro su altri particolari.Stefano Giardini è il detenuto con cui Oseghale ha parlato di più, anche in inglese, era stato lui a tradurre in italiano il breve memoriale che Oseghale aveva...