«A Morrovalle servizi sanitari carenti» Il gruppo di minoranza contro la giunta

MORROVALLE Sanità nell'occhio del ciclone, tra guardia medica a rischio e cittadini costretti ad emigrare per mancanza di medici di base. Il gruppo consiliare Cura e Partecipazione va all'attacco dell'amministrazione comunale, rea - a suo dire - di aver fatto poco o nulla per evitare tale situazione. «Morrovalle vive giorni complicati, poiché, ormai da qualche tempo, circa 1.000 cittadini sono rimasti senza medico di base e sono costretti ad andare fuori Comune per curarsi rimarca il gruppo di opposizione in una nota . Come spesso capita, i più penalizzati da questa situazione sono gli anziani e chi non può guidare: ancora una volta le persone più fragili non sono al centro dell'attenzione. Vero è che le nomine dei medici di base non dipendono dal sindaco, ma egli ha il dovere di rappresentare i suoi cittadini e difendere il loro diritto a essere curati. A questo, si aggiunge il rischio concreto della chiusura della postazione della guardia medica al Poliambulatorio di Trodica. Uno scenario da evitare, che, se si verificasse, causerebbe ulteriori pesanti disagi alla popolazione e ai medici. E poi: perché non informare la cittadinanza sull'andamento dei contagi e delle vaccinazioni con degli aggiornamenti periodici come fanno tutti i comuni limitrofi e magari mettere a disposizione un numero verde specifico?».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA