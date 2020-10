A MONTE SAN GIUSTO C'È L'INVITO A NON RESTARE ALL'INTERNO PIÙ DI 60 MINUTI

LE FESTIVITÀ

MACERATA Evitare assembramenti, ingressi contingentati, inviti agli anziani a non andare al cimitero, servizi di bus navetta, controlli con polizia municipale, volontari e Protezione civile. Nessuna processione o cerimonie religiose saranno effettuate nelle cappelline dei cimiteri. I Comuni della provincia di preparano a fronteggiare le festività di Ognissanti, giornate tradizionalmente dedicate alle visite dei familiari alle tombe dei propri cari. Ma in tempi di Covid anche questo gesto tra i più sentiti, dovrà in qualche modo essere monitorato per evitare che possa scatenare ulteriori focolai di contagio in una fase in cui la pandemia sta riprendendo forza.

Le messe

Il vescovo Nazzareno Marconi ha lanciato un appello ai fedeli invitandoli a fare le visite al cimitero lungo tutto il mese evitando di affollarsi solo il 2 novembre. La mattina del 2 novembre non ci sarà al cimitero di Macerata la messa i Caduti di tutte le guerre e per la pace. Il vescovo la celebrerà comunque nel santuario della Madonna della Salute (chiesa San Giorgio alle 10): nel pomeriggio il vescovo, dopo essersi recato in forma privata al cimitero a pregare sulle tombe dei defunti, celebrerà presso la parrocchia delle Vergini alle ore 15 una messa di suffragio per tutti i defunti del cimitero di Macerata. «Vista la situazione di emergenza in atto ha detto il sindaco Sandro Parcaroli- invito tutti i cittadini al rispetto delle norme anticontagio in occasione di Ognissanti e delle visite ai propri cari defunti nel cimitero: utilizziamo la mascherina, rispettiamo il distanziamento, igienizziamo le mani e non creiamo assembramenti». Le consuete cerimonie del 2 novembre, in onore ai caduti di tutte le guerre e a tutti i defunti, organizzate al cimitero, sono state annullate. Il Comune provvederà a deporre le corone vicino all'altare da campo, sulla tomba piramidale della famiglia Paolorossi e sulle tombe degli ex sindaci. A vigilare ci saranno agenti della polizia locale che già da alcuni giorni presidiano le aree di ingresso del cimitero.

I controlli

Situazione analoga a Civitanova dove opererà una pattuglia fissa della polizia locale che sarà coadiuvata da volontari della Protezione civile. Sarà modificata la viabilità nella città Alta in prossimità del cimitero. A Monte San Giusto non verranno effettuate funzioni religiose all'interno del cimitero e non si svolgerà la consueta processione. L'appello del sindaco Gentili, rivolto agli anziani ed alle categorie a rischio, è di evitare di recarsi al cimitero l'1 e 2 novembre specialmente negli orari di punta e di restare all'interno non più di 60 minuti. Gli ingressi e le aree interne del cimitero saranno presidiati da polizia locale e Protezione Civile e sarà attivo anche il servizio navetta.

«Nei pressi del cimitero agiranno sia i vigili urbani che volontari dell'associazione nazionale carabinieri in congedo - dice il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo- che vigileranno per evitare assembramenti. All'ingresso ci sono cartelli che ricordano ai visitatori come comportarsi dentro il cimitero, non ci saranno contingentamenti agli ingressi a meno che non si registrino assembramenti. Potenziato anche il servizio di trasporto pubblico messo a disposizione della cittadinanza». Pure nella vicina Recanati agiranno polizia locale, carabinieri in congedo e Protezione civile che vigileranno dentro e fuori il cimitero. «Gli ingressi saranno consentiti secondo quelle che sono le regole anti covid ricorda il sindaco Antonio Bravi - anche se io credo che rispetto al passato ci sarà una diminuzione delle presenze».

Per quanto riguarda il cimitero di Corridonia l'attenzione è rivolta non solo agli ingressi ma anche alla circolazione stradale che sarà modificata domani e lunedì. «La strada provinciale sarà a senso unico con percorsi alternativi spiega il sindaco Paolo Cartechini- mentre per i controlli oltre ai vigili urbani agirà anche la Protezione civile sia per il traffico che per la sosta. All'interno del cimitero sono vietati gli assembramenti e se si dovessero verificare procederemo ad ingressi contingentati nella struttura». Infine a San Severino ordinanza del sindaco per la festa di Hallowen: petardi, botti di qualsiasi tipo o altri artifici esplodenti rumorosi vietati su tutto il territorio comunale. L'ordinanza firmata dal sindaco, Rosa Piermattei, ha validità dal 31 ottobre al 24 novembre e tiene conto anche di quanto previsto dal Dpcm.

