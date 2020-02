«A mio modo di vedere le cose e per il tipo di attività che portiamo avanti, - ha affermato non basta vendere il prodotto, è importante offrire anche un ventaglio di proposte alla nostra clientela; per esempio abbiamo già attivato il servizio di beauty e make-up che sta riscuotendo successo; ed ancora, in concomitanza con la festa della Donna sarà inaugurato un ulteriore servizio sempre dedicato alla consulenza ma che non si concentrerà unicamente sull'aspetto estetico, bensì sarà caratterizzato da diverse tipologie di trattamenti come lo studio della pelle; non mancheranno inoltre nemmeno i percorsi olfattivi, visto e considerato il taglio di questa attività». Una serie di progetti nati dalla volontà di valorizzare le rispettive attività, ma anche lo stesso centro storico. La medesima visione anche quella della birreria-ristorante Il Pozzo, attività storica, che grazie alla collaborazione con associazioni come Musicamdo Jazz e Musicultura, offre una grande proposta culinaria e anche spettacoli live. «Durante la settimana c'è meno gente, - ha detto Paolo Bragoni, uno dei soci nonché fondatore però il weekend, specialmente il sabato non mancano i clienti. Gli spettacoli jazz del venerdì e la rassegna sempre jazz del giovedì, che per il momento è in stop, stanno ottenendo dei buoni risultati. Mi piacerebbe molto se tornasse il cinema a Macerata, quello porterebbe sicuramente più gente e la domenica tornerebbe ad essere un giorno lavorativo».

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

