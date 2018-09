A mezzanotte in ospedale esami no-stop nel weekend

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIO MACERATA Prestazioni ospedaliere che si ampliano in alcuni giorni sino a mezzanotte, tempi di attesa ben definiti, l'ampliamento da 4 a 14 branche specialistiche che allargano a 43 le prestazioni sottoposte a monitoraggio per far s├Č che vengano abbattute le liste di attesa nell'Area Vasta 3. Sono i punti cardine del piano attuativo deliberato in Area Vasta 3 per abbattere i tempi di attesa che spesso portano i pazienti ad emigrare verso altre regioni nella sanit├á pubblica o a farsi curare dalla sanit├á privata.Lo stile...