A Matelica disco verde all'unanimità in Consiglio

MACERATA Votata all'unanimità a Matelica da tutto il consiglio comunale la richiesta di concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, che sfuggita da bambina allo sterminio dei campi di concentramento, oggi ad 89 anni deve difendersi dagli odiatori da tastiera, che la insultano sui social network. Invece a Castelraimondo nel consiglio comunale dell'altra sera la discussione della mozione presentata dal gruppo di minoranza formato dai consiglieri Claudio Cavallaro e Renato De Leone, sulla concessione della cittadinanza onoraria alla Segre è stata spostata alla commissione affari istituzionali perché la cittadinanza sarà estesa anche a Marcella Stanzione, classe 1927 anche lei deportata sopravvissuta ai campi di sterminio, residente ad Orvieto. Nella città di Enrico Mattei la proposta avanzata dal gruppo Per Matelica è stata illustrata da Alessandro Delpriori: «Matelica è antifascista, città della Resistenza sul cui territorio ci sono stati eccidi nazifascisti che ricordiamo ogni anno. Va dato un segnale forte ed importante, abbiamo l'onore di avere come marchigiana la senatrice Liliana Segre, che mi onora della sua amicizia, e che sarebbe felice di venire a Matelica». La proposta è stata accolta dal gruppo di maggioranza Matelica Futura, che per bocca del capogruppo Sauro Falzetti ha proposto un emendamento in cui alla mozione si aggiunge la condanna di ogni crimine perpetrato da qualsiasi regime totalitario, mentre l'assessore alla cultura Giovanni Ciccardini ha citato una frase della Segre: «Coltivare la memoria è vaccino contro l'indifferenza».

