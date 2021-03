A Esanatoglia 130 infettati «I prossimi giorni decisivi»

ESANATOGLIA I contagi nel Comune di Esanatoglia sono un caso sotto osservazione da diversi giorni. Poco meno di duemila abitanti e un numero di infettati impressionante che ieri ha toccato quota 130. «I dati dall' 8 febbraio - scriveva un paio di giorni fa il sindaco Nazzareno Bartocci sulla pagina Fb del Comune - danno un trend crescente di contagi con un picco massimo nella settimana dal 1 al 7 marzo con un tasso di incidenza del 2.727,27. Nell'ultima settimana si registra un rallentamento del contagio ed anche soggetti che sono usciti dal regime di isolamento in quanto guariti, siamo comunque al 7% circa in rapporto alla popolazione residente, un dato altissimo ed è ancora sostenuta la circolazione del virus in particolare in ambienti lavorativi veicolandolo poi in ambiente domestico. Per questi motivi raccomandiamo ancora una volta tutte le precauzioni e soprattutto di restare a casa il più possibile». E' vietata ogni forma di aggregazione od assembramento e proprio in considerazione di questo «ricordo - afferma il sindaco - che si esce solo per quanto consentito quindi necessità per la spesa, lavoro o salute, quindi chi si sofferma per ore nelle piazze o per le vie pubbliche non solo compie una infrazione ma soprattutto mette a rischio la propria e l'altrui salute, restate a casa o se dovete, uscite per una passeggiata ma nei pressi della propria abitazione. Le prossime settimane sono decisive, o usciamo da questa situazione rallentando il contagio e liberando le persone contagiate oppure rischiamo di restare in zona rossa per mesi.

