A Crispiero c'è lo stop alle messe

LA FEDE

CASTELRAIMONDO Messe sospese a causa del Coronavirus e del forte aumento di contagi a Crispiero di Castelraimondo. Al momento è l'unica parrocchia della diocesi di Camerino-San Severino Marche ad aver fatto questa scelta. La decisione è stata presa dal parroco della frazione, padre Giovanni Berta, di concerto con i parrocchiani ed il vicario foraneo di Castelraimondo monsignor Cherubino Ferretti. La scelta è stata motivata con il fatto che la celebrazione liturgica avviene in una stanza piccola e senza finestre, e visto l'aumento del numero di contagi che riguardano il Comune di Castelraimondo si è ritenuto più prudente sospendere temporaneamente la celebrazione della messa. Sino ad oggi sono stati rispettati tutti i protocolli, ma le messe di oggi e domani sono sospese. Si è deciso che in zona arancione saranno celebrate solo le messe festive e prefestive, in zona gialla si tornerà al normale orario di ogni giorno.

Il protocollo

Nel territorio dell'arcidiocesi si continua ad applicare normalmente il protocollo per le celebrazioni liturgiche, ma dal 6 marzo data di entrata in vigore del nuovo dogma e di entrata delle Marche in zona rossa, sono state sospese tutte le attività pastorali in presenza. La messa viene trasmessa anche via Facebook sulla pagina Unità pastorale Camerino.

