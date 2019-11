A Civitanova ora si riparte da Bevilacqua

L'IMPEGNO

CIVITANOVA È ripartito di recente, a Civitanova, il progetto del Controllo di vicinato portato avanti da Domenico Bevilacqua, referente dell'associazione, che ha preso le distanze dai vecchi gruppi che si erano formati negli anni scorsi. Alcuni di essi sono ancora attivi, altri invece si sono fermati. Nelle settimane scorso Bevilacqua aveva organizzato un convegno per rilanciare il progetto e invitare i cittadini a farne parte: dovranno seguire però un iter di formazione ben preciso e strutturato, senza il quale a detta di Bevilacqua il Controllo di Vicinato non può funzionare.

La posizione

«Il Controllo di Vicinato fatto in una certa maniera funziona, fatto in altre maniere non funziona aveva detto Bevilacqua, in occasione del convegno . Le persone devono decidere se vogliono essere più o meno vulnerabili, e dunque attaccabili dai criminali. E questa è una parte che per molti nostri concittadini è pura fantascienza. Preferiscono polemizzare, ma poi non ci possiamo lamentare. Qualsiasi altro tipo di Controllo di vicinato non funziona, anzi. Crea grandi problemi. A Civitanova, l'associazione che è rimasta non è in grado di fornire il supporto necessario affinché venga portata avanti la versione del Controllo del vicinato funzionante. Noi, invece, - ha continuato Bevilacqua - siamo inseriti nella rete nazionale del Cdv, che fa informazione e diffusione di buone pratiche del Cdv. Il cittadino che oggi vuole essere sicuro di stare facendo Cdv in maniera corretta deve appoggiarsi alla nostra associazione».

c. mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA