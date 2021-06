A Cingoli le iniezioni saranno raddoppiate

CINGOLI Da questo fine settimana le vaccinazioni al centro vaccinale di Cingoli (aperto dal Comune il 15 maggio per le popolazioni di Cingoli e Apiro) raddoppieranno e passeranno da 110 a 220 nell'intera giornata (la struttura è operativa un giorno a settimana). La mattina sarà dedicata ai richiami (cioè la seconda dose del ciclo), il pomeriggio alle inoculazioni delle prime dosi. Dunque si parte con la seconda dose per quei cittadini che hanno ricevuto la prima al centro vaccinale di Cingoli. E fino a metà agosto si andrà avanti con questi numeri: circa 110 dosi al mattino e altrettante al pomeriggio. Probabilmente la stessa squadra di operatori sanitari (medici e infermieri) impegnata al mattino, prenderà servizio anche nel pomeriggio, rimanendo fino al completamento delle vaccinazioni prenotate. Ma veniamo ai numeri. Dall'apertura di maggio fino a venerdì scorso, in sei mezze giornate (l'orario per i cittadini che avevano prenotato era dalle 8.30 alle 13) sono state vaccinate in totale 620 persone: 72 nella prima giornata, poi 102 nella seconda, 113 nella terza, 105 nella quarta, 118 nella quinta e 110 nella sesta di un paio di giorni fa. L'ultimo team sanitario era composto dai dottori Luigi Ippoliti (medico di medicina generale) e Germano Gabrielli (quest'ultimo in pensione) e dagli operatori sanitari Paola Baldoni e Eraldo Carbonari. Intanto si sta abbassando la fascia di età che si rivolge alla Croce Rossa locale o al sito del Comune per prenotarsi: in gran parte le prenotazioni riguardano la fascia d'età dai 60 ai 50 anni.

