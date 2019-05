A Cingoli il punto di primo intervento ha superato l'esame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOCINGOLI L'Area Vasta 2 ha confermato la nuova organizzazione in piedi da circa due mesi al punto di primo intervento. La responsabile del settore ha fatto un sopralluogo al nosocomio di Cingoli ed ha constatato che le nuove disposizioni non creano nessun disagio: per cui nell'orario notturno, dalle 20 alle 8 di mattino, i cittadini che si presenteranno al Punto di Primo Intervento saranno accolti dal medico del 118 se è in sede, mentre se lo staff medico è fuori per servizio, sarà il medico di guardia a visitare il paziente e a...